На Обуховской обороны произошло лобовое столкновение

Таксисту компании "Везет" не повезло

6 декабря на перекрестке Ткачей и Бабушкина прохожие стали свидетелями лобового столкновения с участием такси и Volkswagen Passat.

Очевидцы сообщают, что такси компании "Везет" выехал на встречку и на большой скорости столкнулся нос к носу с иномаркой. В результате происшествия пострадали оба водителя и пассажирка такси.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на произошедшее, отметив, что машины "Везет" слишком часто попадают в ДТП, но компания не предпринимает видимых мер для улучшения качества обслуживания. Водители так же сообщили, что стараются объезжать такие авто стороной.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Службы еще не прибыли на место происшествия.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург