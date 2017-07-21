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На Новочеркасском проспекте 12 спасателей тушили однокомнатную квартиру
Сегодня, 9:35
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На Новочеркасском проспекте 12 спасателей тушили однокомнатную квартиру

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В результате случившегося никто не пострадал.

В пятницу вечером, 25 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. На Новочеркасском проспекте, 25, полыхала однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Огонь распространился по площади 5 "квадратов". Тушить квартиру прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 22:46 огнеборцы ликвидировали пламя. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на месте произошедшего 3 месяца назад пожара в Тосно обнаружили останки человека.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, мчс, новочеркасский проспект, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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