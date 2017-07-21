На Новочеркасском проспекте 12 спасателей тушили однокомнатную квартиру

В результате случившегося никто не пострадал.

В пятницу вечером, 25 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. На Новочеркасском проспекте, 25, полыхала однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Огонь распространился по площади 5 "квадратов". Тушить квартиру прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 22:46 огнеборцы ликвидировали пламя.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv