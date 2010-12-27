На "Ночи музеев" в Выборге покажут настоящий драккар древних викингов

Выборгский район готовится встретить "Ночь музеев" в средневековой атмосфере.

Стали известны подробности проведения акции "Ночь музеев" в Выборгском районе Ленинградской области. В частности, опубликована программа мероприятий на площадках Выборгского объединенного музея-заповеника. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области. Уже сейчас понятна: "Ночь музеев" в Выборге придется по вкусу и местным жителям, и гостям из Петербурга, и иностранным туристам.

Сотрудники музея поработали над антуражем вечера. Так, 19 мая у стен Восточного бастиона установят настоящий драккар древних викингов. Это популярное у средневековых скандинавов боевое судно, на борту которого в эту ночь можно будет заметить мореплавателей в аутентичных косюмах. Начиная с 18 часов вечера для туристов откроют специальные экскурсии по Башне Ратуши, костелу святого Гиацинта, средневековому дому на Выборгской улице, старому кафедральному собору. В это же время в Главном корпусе музея-заповедника будет действовать выставка "Сокровища земли Карельской". И здесь не обойдется без уникальных артефкатов времен викингов.

Стоимость билета на "Ночь музеев" в Выборгском замке составляет 300 рублей. Организаторы обещают показать гостям музея его "потаенные места". В качестве дополнительных бонусов программы - выступление фольк-группы и показательные бои реконструкторов.

Отметим также, что авторские программы в честь "Ночи музеев" разработали также сотрудники "Парка Монрепо" и выставочного центра "Эрмитаж-Выборг". В парковом музее-заповедника гостей вечера отведут на экскурсию "К пороховым погребам". А "Эрмитаж-Выборг" познакомит выборжцев и туристов с программой "Русский сезон" - а это более 70 портретных работ от известных художников прошлого.

Новинкой 2018 года станет экскурсионный маршрут "Тропа Героя Советского Союза Константина Шестакова" от выставочного зала "Выборг – город воинской славы", и историческая экспозиция от Ленинградского областного архива.