На Невском задержали таксиста, работающего "под кайфом"

Его автомобиль уже эвакуировали.

В понедельник, 11 мая, на Невском проспекте задержали водителя такси, который находился в наркотическом опьянении. Об этом стало известно из группы "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".

Автомобиль 33-летнего мужчины эвакуировали, а в отношении его самого составили протокол об административном правонарушении.

В комментариях отметили, что вчера этот же таксист "стоял на аварийке" недалеко от места задержания и мешал проезду.

Ранее мы писали, что в Петербурге девушка стала жертвой таксиста-насильника.

Видео: vk.com/dorinspb