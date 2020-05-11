На Невском задержали таксиста, работающего "под кайфом"

В понедельник, 11 мая, на Невском проспекте задержали водителя такси, который находился в наркотическом опьянении. Об этом стало известно из группы "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".
Автомобиль 33-летнего мужчины эвакуировали, а в отношении его самого составили протокол об административном правонарушении.
В комментариях отметили, что вчера этот же таксист "стоял на аварийке" недалеко от места задержания и мешал проезду.
Ранее мы писали, что в Петербурге девушка стала жертвой таксиста-насильника.
Видео: vk.com/dorinspb
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