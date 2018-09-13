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На "Невском пятачке" пройдет военно-исторический фестиваль
Сегодня, 9:40
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IRINA_CHALKINA

На "Невском пятачке" пройдет военно-исторический фестиваль

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В театрализованном действии примут участие 400 реконструкторов.

В воскресенье, 20 сентября, на "Невском пяточке" реконструируют эпизод битвы 1941 года. Об этом сообщила пресс-служба организатора фестиваля "Плацдарм "Невский пятачок".

Известно, что в военно-историческом фестивале примут участие 400 реконструкторов. Участникам фестиваля покажут эпизод форсирования Невы.

Гостям мероприятия покажут интерактивные экспозиции, обмундирование, военную технику и быт солдат. Кроме того, в 12:00 состоится торжественная закладка капсулы на месте будущего памятника юнгам Школы боцманов острова Валаам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выбрали "Сильнейших пожарных".

Фото:Плацдарм "Невский пятачок"/вк

Теги: военно-исторический фестиваль, невский пяточок, плацдарм невский пятачок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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