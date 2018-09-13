На "Невском пятачке" пройдет военно-исторический фестиваль

В театрализованном действии примут участие 400 реконструкторов.

В воскресенье, 20 сентября, на "Невском пяточке" реконструируют эпизод битвы 1941 года. Об этом сообщила пресс-служба организатора фестиваля "Плацдарм "Невский пятачок".

Известно, что в военно-историческом фестивале примут участие 400 реконструкторов. Участникам фестиваля покажут эпизод форсирования Невы.

Гостям мероприятия покажут интерактивные экспозиции, обмундирование, военную технику и быт солдат. Кроме того, в 12:00 состоится торжественная закладка капсулы на месте будущего памятника юнгам Школы боцманов острова Валаам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выбрали "Сильнейших пожарных".

Фото:Плацдарм "Невский пятачок"/вк