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На Невском из-за аварии автобуса и "Мерседеса" образовалась пробка
Сегодня, 21:53
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На Невском из-за аварии автобуса и "Мерседеса" образовалась пробка

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В дорожном инциденте никто не пострадал.

В среду вечером, 1 декабря, на пересечении Невского проспекта с Полтавской улицей пассажирский автобус столкнулся с "Мерседесем". В результате аварии образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по фотографии, опубликованной в группе "ДТП и ЧП", видимых повреждений на транспорте нет. Предположительно, водитель иномарки не рассчитал габариты и зацепил автобус. В дорожном инциденте никто не пострадал. Как рассказали очевидцы, другие участники дорожного движения не могут объехать аварию.  

Согласно данным "Яндекс.Пробок", Полтавская улица полностью встала на участке от Гончарной улицы до Невского проспекта.

Ранее появилось видео, как у метро "Рыбацкое" прорвало трубопровод. На месте инцидента уже работают специалисты.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: дтп мерседес, невский авария, полтавская дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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