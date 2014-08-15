Ночью на Приморском шоссе каршеринг влетел в "Мерседес"

Рядом с местом ДТП очевидцы заметили машину "скорой помощи".

В ночь на воскресенье, 17 октября, напротив дома № 104 по Приморскому шоссе каршеринг протаранил "Мерседес". Об этом сообщили свидетели инцидента в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Обе иномарки серьезно повредились. Как отметили очевидцы, в результате столкновения никто не пострадал. Однако комментаторы пишут, что чуть позже вблизи места аварии была замечена карета "скорой помощи". Фотографии подтверждают их слова.

Информация о случившемся уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД в ДТП пострадал мальчик.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург