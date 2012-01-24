На КАД в ДТП пострадал мальчик

У ребенка диагностировали рассечение лба.

В субботу, 16 октября, на внутреннем кольце КАД произошла жесткая авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Недалеко от развязки с проспектом Энгельса столкнулись УАЗ "Патриот" и два самосвала. По предварительным данным, внедорожник влетел в кузов грузового автомобиля, а тот ударил передний бампер самосвала.

На место аварии прибыли полицейские и карета скорой помощи. В ДТП травмы получили три человека. Известно, что одним из пострадавших является ребенок. У него диагностировали рассечение лба.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД иномарка сбила 54-летнего петербуржца.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург