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На КАД в ДТП пострадал мальчик
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На КАД в ДТП пострадал мальчик

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У ребенка диагностировали рассечение лба.

В субботу, 16 октября, на внутреннем кольце КАД произошла жесткая авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Недалеко от развязки с проспектом Энгельса столкнулись УАЗ "Патриот" и два самосвала. По предварительным данным, внедорожник влетел в кузов грузового автомобиля, а тот ударил передний бампер самосвала. 

На место аварии прибыли полицейские и карета скорой помощи. В ДТП травмы получили три человека. Известно, что одним из пострадавших является ребенок. У него диагностировали рассечение лба.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на КАД иномарка сбила 54-летнего петербуржца.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

Теги: дтп на кад, пдд и дети, пострадал ребенок, проспект энгельса, уаз и самосвал
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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