В центре Петербурга закрыли 11 нелегальных торговых точек
Сегодня, 15:42
Инспекторы демонтировали незаконные рекламные конструкции и составили административные протоколы.

За неделю рейдов в Центральном районе Петербурга пресечена деятельность 11 незаконных торговых точек, размещенных в местах массового скопления людей. Как сообщает пресс-служба районной администрации, проверки прошли на Невском проспекте, у арки Главного штаба, на Дворцовой площади и near станции метро "Владимирская".

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Также демонтированы незаконно установленные рекламные конструкции, нарушавшие правила благоустройства города.

"Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества"

администрация Центрального района

Борьба с несанкционированной торговлей и рекламой продолжается в рамках поддержания порядка и сохранения исторического облика центра Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Невском районе Петербурга конфисковали 300 кг нелегальных овощей и фруктов.

Фото: администрация Центрального района

