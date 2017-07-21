Жуткое видео из Ульяновска: мотоциклист сбил девушку на "зебре"

На Московском шоссе произошла страшная авария: байкер на большой скорости снес пешехода. В результате столкновения два человека госпитализированы.

Сегодня утром, 21 июля, в Ульяновске трассу не поделили пешеход и мотоциклист. Инцидент произошел около девяти часов на Московском шоссе в районе завода ЖБИ-1. После столкновения шокированные очевидцы незамедлительно бросились на помощь пострадавшим. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

По предварительным данным, водитель мотоцикла "Хонда" не справился с управлением и на большой скорости сбил пешехода на "зебре". На кадрах можно заметить, как молодая девушка пересекает проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Неожиданно она оказывается под колесами мотоцикла. От удала девушку буквально перевернуло в воздухе.

В результате аварии серьезные повреждения получили оба участника ДТП: 29- летняя девушка-пешеход и 27-летний водитель. Пострадавшие в срочном порядке были госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Видео: youtube, Живой Ульяновск