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На Мытнинской на сотрудницу полиции рухнул 60-сантиметровый кусок штукатурки
Сегодня, 12:45
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nastya960

На Мытнинской на сотрудницу полиции рухнул 60-сантиметровый кусок штукатурки

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Сотрудники ГСУ СК по Петербургу устанавливают обстоятельства получения травмы сотрудницей правоохранительных органов.

На сотрудницу питерской полиции с фасада здания упал кусок штукатурки. Об этом сообщило ГСУ СК по Петербургу.

Поздно вечером инспектор по делам несовершеннолетних выходила из 76 отдела полиции, который находится на Мытнинской улице. Не успела она отойти от здания, как на голову ей упал 60-сантиметровый кусок штукатурки. Коллеги вызвали скорую, 34-летнюю женщину в тяжелом состоянии отправили в Мариинскую больницу. У пострадавшей диагностировали травмы позвонков и тела.

Сотрудники ГСУ СК по Петербургу устанавливают обстоятельства получения травмы сотрудницей правоохранительных органов.

В мае на набережной Фонтанки с дома упала штукатурка.

Теги: мытнинская, штукатурка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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