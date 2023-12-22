На Межевом канале в ДТП с автобусом пострадал водитель иномарки

В тяжелом состоянии 62-летнего мужчину доставили в больницу.

На Межевом канале 1 февраля произошло лобовое столкновение. Автомобиль Kia влетел в автобус в 06:14 утра у дома № 3, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате случившегося пострадал 62-летний водитель. Ему понадобилась помощь медиков. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.

По предварительным данным, автомобилист стал виновником аварии. Правоохранители проводят проверку.

Ранее мы писали, что автомобиль "припарковался" в Неву на Университетской набережной.

Фото: Piter.tv