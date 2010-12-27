  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Стародеревенской улице снесут 900 гаражей для строительства завода
Сегодня, 21:30
126
nadezhda_sib

На Стародеревенской улице снесут 900 гаражей для строительства завода

0 0

В Приморском районе очищают территорию для фасовочно-упаковочного оборудования, местные жители - против строительства.

Петербуржцев попросили освободить гаражи в КАС "Петроградец 4" на Стародеревенской улице, участке 3. На данный момент там находится более 900 гаражей, занятых незаконно, все они готовятся к сносу. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Ранее сотрудники комитета предупредили владельцев гаражных помещений, разместив соответствующие уведомления. Объекты занимают участок площадью более 33 тыс. квадратных метров. 

Дело в том, что в будущем на территории будет построен завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Место для предприятия "Таурас-Феникс" одобрил губернатор города. Проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга. 

Местное население высказалось против застройки. Они не хотят видеть завод рядом с жилыми домами. Их также беспокоит нехватка парковочных мест, ухудшение экологической обстановки, рост заболеваний онкологией. Уже 2 декабря районный суд рассмотрит иск об отмене результатов публичных слушаний. Активисты обратились в налоговую и прокуратуру с требованием проверить законность деятельности Смольного.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии