На Стародеревенской улице снесут 900 гаражей для строительства завода

В Приморском районе очищают территорию для фасовочно-упаковочного оборудования, местные жители - против строительства.

Петербуржцев попросили освободить гаражи в КАС "Петроградец 4" на Стародеревенской улице, участке 3. На данный момент там находится более 900 гаражей, занятых незаконно, все они готовятся к сносу. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Ранее сотрудники комитета предупредили владельцев гаражных помещений, разместив соответствующие уведомления. Объекты занимают участок площадью более 33 тыс. квадратных метров.

Дело в том, что в будущем на территории будет построен завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Место для предприятия "Таурас-Феникс" одобрил губернатор города. Проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Петербурга.

Местное население высказалось против застройки. Они не хотят видеть завод рядом с жилыми домами. Их также беспокоит нехватка парковочных мест, ухудшение экологической обстановки, рост заболеваний онкологией. Уже 2 декабря районный суд рассмотрит иск об отмене результатов публичных слушаний. Активисты обратились в налоговую и прокуратуру с требованием проверить законность деятельности Смольного.

Фото: пресс-служба ККИ