На Мебельной пьяный мужчина с ножом напал на женщину

Потерпевшая госпитализирована в больницу.

В Петербурге на Мебельной улице произошло нападение на женщину, ее пришлось госпитализировать в больницу. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

По информации очевидцев, инцидент произошел у 45 дома по Мебельной улице. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину. На кадрах видно, что во дворе находятся полиция и скорая помощь. Потерпевшую пришлось госпитализировать в больницу, нападавший мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на Piter.TV: Несовершеннолетнего петербуржца будут судить за разбойное нападение в метро.

Фото и видео: ДТП и ЧП/ СПб/ ВК