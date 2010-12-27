На Марсовом поле собирают подписи за выдвижение Навального в президенты

24 декабря петербуржцы собрались на Марсовом поле на собрание избирателей Алексея Навального в кандидаты на пост президента РФ.
Представители штаба расставили по периметру поля столы, где можно оставить свои данные. Сообщается, что на встречу пришло от 500 до 1000 человек. К каждому столу тянется большая очередь. Организаторы написали, что зарегистрировали 1802 подписи.
На месте акции дежурят сотрудники полиции. В центре Петербурга усилены меры безопасности. Около Гостиного двора был замечены автозаки. На данный момент оперативники не вмешиваются в происходящее.
В этот же момент на Марсово поле прибыли активисты Национального-освободительного движения (НОД) с колонками из которых транслируются предупреждения о западной пропаганде.
Фото: "ВКонтакте" / Команда Навального
Да хоть 1802. Это все равно ничтожное количество, речь то о том, что призыв был для ВСЕХ навальнят. Вот реальная поддержка Лёхи, жалких 0.0003%
Да круто посали на марсовом, попили пивка и насали эти ********* сторонники за Навального и это культурная столица! Позор!!!