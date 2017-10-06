На Маршала Казакова пробки начинаются около самих парадных

Автомобилисты каждый день объезжают пробки по дворам

Жители одного из спальных районов Санкт-Петербурга уже привыкли просыпаться под звуки двигателей десятков машин, которые каждое утро объезжают пробку на улице Маршала Казакова через их дворы.

Люди жалуются, что некогда тихий и спокойный район не беспокоили пробки вообще. Причиной ежедневного затора, по их мнению, стало появление рынка «Юнона», запуска трамваев, появление новых улиц и многоэтажных домов. Они уверены, что небольшие улочки 70-х годов постройки не выдерживают такого большого трафика, который походит по загруженности на шоссе.

Сами водители стараются объяснить свои действия отсутсвием времени, утверждая, что порой 10 минут могут сыграть большую роль. Но ситуацию также усугубляет то, что во дворах находятся школы и детские сады, а такое количество машин между домов не только создают неблагоприятную среду для прогулки, но несут опасность.

Несмотря на то, что правилами ПДД не запрещен проезд через дворы, но эта территория примыкает к придомовой территории. Разрушенные дороги и испорченные газоны приходится за свои деньги ремонтировать жильцам.

Фото: ДТП и ЧП Сантк-Петербург