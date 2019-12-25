В пожаре на Юго-Западе Петербурга погиб мужчина

Погибшего нашли в сгоревшей трехкомнатной квартире.

Во вторник, 21 июня, в одном из домов Красносельского района Петербурга произошел пожар. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание охватило комнату площадью 20 квадратных метров и балкон в трехкомнатной квартире дома №25/1 по проспекту Кузнецова. ВЫзов пожарной бригаде поступил в 13:30, на месте работало 19 сотрудников МЧС 4 единицы спецтехники.

Пламя удалось ликвидировать к 14:20. Погибшего обнаружили после тушения. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на вышке сотовой связи загорелось оборудование в Курортном районе.

Фото: Piter.TV