На вышке сотовой связи загорелось оборудование в Курортном районе

Обошлось без пострадавших.

В понедельник вечером, 20 июня, в Курортном районе Петербурга начался пожар на вышке сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 18:19 на пульт спасателей. На Александровском шоссе в доме 37 на вышке сотовой связи загорелось оборудование. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и три пожарные машины. Обошлось без пострадавших.

Пожар потушили в 19:05.

Ранее мы сообщали, что рабочему в Ленобласти оторвало руки при падении в скважину с буром. У него зафиксировали травматическую ампутацию рук, закрытую травму груди, переломы рёбер, раны головы и живота.

Фото: Piter.tv

