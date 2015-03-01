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На вышке сотовой связи загорелось оборудование в Курортном районе
Сегодня, 19:20
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На вышке сотовой связи загорелось оборудование в Курортном районе

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Обошлось без пострадавших.

В понедельник вечером, 20 июня, в Курортном районе Петербурга начался пожар на вышке сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Сообщение о пожаре поступило в 18:19 на пульт спасателей. На Александровском шоссе в доме 37 на вышке сотовой связи загорелось оборудование. На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и три пожарные машины. Обошлось без пострадавших.

Пожар потушили в 19:05. 

Ранее мы сообщали, что рабочему в Ленобласти оторвало руки при падении в скважину с буром. У него зафиксировали травматическую ампутацию рук, закрытую травму груди, переломы рёбер, раны головы и живота.

Фото: Piter.tv
 

Теги: александровское шоссе, вышка сотовой связи, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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