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На Малой Карпатской преступники отстреливались от полиции

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В Купчине в ночь на 7 февраля произошла непонятная ситуация со стрельбой во дворе.

Как сообщают очевидцы, поздно вечером в районе Купчино произошло задержание преступников. Местные жители слышали выстрелы. 
 
 
 
Отмечается, что оперативники были не в форме, поэтому некоторые пользователи социальных сетей сомневаются в законности данных действий. На снятых кадрах видно, как группа мужчин заставила одного из предполагаемых преступников лежать на земле с завязанными за спиной руками. Затем его и еще одного злоумышленника посадили в машины и увезли в неизвестном направлении.
 
 
Инцидент произошел в половине двенадцатого ночи 6 февраля около дома номер 17 по Малой Карповской улице.
 
 
 
 
Видео: Вконтакте/kupchinonews
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Теги: выстрелы , задержание , купчино , малая карпатская улица , стрельба , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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