На Малой Карпатской преступники отстреливались от полиции

В Купчине в ночь на 7 февраля произошла непонятная ситуация со стрельбой во дворе.

Как сообщают очевидцы, поздно вечером в районе Купчино произошло задержание преступников. Местные жители слышали выстрелы.

Отмечается, что оперативники были не в форме, поэтому некоторые пользователи социальных сетей сомневаются в законности данных действий. На снятых кадрах видно, как группа мужчин заставила одного из предполагаемых преступников лежать на земле с завязанными за спиной руками. Затем его и еще одного злоумышленника посадили в машины и увезли в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в половине двенадцатого ночи 6 февраля около дома номер 17 по Малой Карповской улице.

Видео: Вконтакте/kupchinonews