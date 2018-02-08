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На Малой Балканской загорелся автобус: видео с места ЧП

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Канал Piter.TV публикует видео ночного пожара на Малой Балканской улице.

Во Фрунзенском районе Петербурга загорелся автобус. ЧП случилось 8 февраля за час до полуночи на Малой Балканской улице. Канал Piter.TV публикует кадры, снятые очевидцем происшествия.

Автор ролика отметил, что в ходе возгорания никто не пострадал. Огонь удалось быстро ликвидировать, однако автобус все-таки получил серьезные повреждения.

На видео можно заметить момент, когда к охваченному пламенем автобусу подъезжают две машины МЧС. Пожарные приступают к тушению транспортного средства и понемногу сбивают огонь.

Видео: Piter.TV

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Теги: горит автобус , дтп , новости спб , пожар , происшествия спб

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