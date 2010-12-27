На Люботинском проспекте петербурженку обокрали "честные" барсеточники

В Московском районе воры не нашли в сумке жертвы ничего ценного и вернули ее хозяйке.

Днем 20 декабря петербурженку сначала обокрали барсеточники, но потом вернули сумку со всем содержимым. Об этом сообщила родственница потерпевшей в группе "ДТП и ЧП по СПб" в социальных сетях.

Инцидент произошел в районе 14 часов на Люботинском проспекте около дома номер пять. Женщина припарковалась у бизнес-центра, когда с ней начал разговор водитель из синего автомобиля. Неожиданно жертва услышала глухой хлопок. Она заблокировала двери и вышла посмотреть, что же случилось. Не увидев ничего подозрительного, петербурженка вернулась в машину. Звук повторился. Когда женщине пришлось второй раз выйти из иномарки, по возвращении в салон она заметила пропажу дамской сумочки. Разговорчивый шофер быстро уехал с места происшествия.

Однако, на этом история не закончилась. Спустя некоторое время грабители вернули пострадавшей украденные вещи. Уже на другой машине злоумышленники подъехали к жертве и вернули ей сумку. Как сообщает потерпевшая, денег у нее не было, а карточки мошенники решили не трогать.

После осмотра транспортного средства на корпусе автомобиля были обнаружены следы от пуль, которые характерны для выстрелов из пистолета.