На Луначарского 17-летний подросток выпал из окна многоэтажки и разбился

22 марта, в районе 5.30 утра на проспекте Луначарского, 1 местные жители обнаружили тело молодого человека. Сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

В региональном управлении МВД сообщили, что тело юноши 2000 года рождения увидели около половины шестого утра на проспекте Луначарского. Прибывшие на место происшествия экстренные службы определили, что на теле 17-летнего подростка присутствуют травмы, характерные для падения с высоты.

Известно, что криминальная версия трагедии не рассматривается.

Луначарского 1. Возможно падение с высоты, предположительно мужчина, лежит между машин. Обстоятельства неизвестны. Перекрыт въезд в карман. Сначала стояла реанимация, теперь полиция. Объезжайте!

… я просто с этого дома и ехала на работу 7.30 он уже лежал и проезд был закрыт.

Он был там ещё раньше. Я выходила на работу в 6.30, встретила участкового (он перехватил меня в лифте на 8-м), спросил из какой я квартиры, я спросила, что случилось, он просто махнул рукой. Я пошла в другую сторону, поэтому его и не видела.