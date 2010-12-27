Петербурженку спас от гибели монтажник, который работал рядом.

В понедельник, на Лиговском проспекте на девушку свалилась с крыши глыба льда. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Петербурженку спас от гибели монтажник, который работал рядом.

Во дворе на Лиговском проспекте на девушку свалилась с крыши глыба льда. Все могло бы закончиться плачевно, но работавший рядом монтажник успел оттолкнуть ее в сторону сказано в сообщении

На кадрах видно, что глыба льда довольно большая и превышает вес 5-ти кг. Горожане называют молодого человека "ангелом хранителем" и "спасителем", а также предлагают после такого инцидента молодым людям подумать о начале отношений.

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Фото: признавашки дтп и чп петербург/вк