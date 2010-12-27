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На Лиговском проспекте на девушку свалилась с крыши глыба льда
Сегодня, 20:15
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IRINA_CHALKINA

На Лиговском проспекте на девушку свалилась с крыши глыба льда

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Петербурженку спас от гибели монтажник, который работал рядом.

В понедельник, на Лиговском проспекте на девушку свалилась с крыши глыба льда. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Петербурженку спас от гибели монтажник, который работал рядом.

Во дворе на Лиговском проспекте на девушку свалилась с крыши глыба льда. Все могло бы закончиться плачевно, но работавший рядом монтажник успел оттолкнуть ее в сторону

сказано в сообщении

На кадрах видно, что глыба льда довольно большая и превышает вес 5-ти кг. Горожане называют молодого человека "ангелом хранителем" и "спасителем", а также предлагают после такого инцидента молодым людям подумать о начале отношений.

Ранее мы сообщали о том, что В Выборгском районе ревнивый петербуржец прорезал лицо сопернику

Фото: признавашки дтп и чп петербург/вк

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Теги: на девушку упала глыба льда, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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