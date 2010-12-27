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На Лиговском проспекте молодая девушка выжила при падении с 15 метров
Сегодня, 10:09
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lesjasap
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На Лиговском проспекте молодая девушка выжила при падении с 15 метров

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В Центральном районе обнаружена девушка со следами падения с высоты.

В Центральном районе Петербурга в половину двенадцатого ночи молодая девушка выпала из многоэтажки. Инцидент произошел в доме номер 133 по Лиговском проспекту. Пострадавшая выжила, но получила многочисленные травмы. 
 
В настоящее время девушку госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. Известно, что пациентка приехала в город из Краснодарского края. 
 
По данным правоохранительных органов, приезжая упала с 15 метровой высоты из окна, которое находится между пятым и шестым этажом. Следствие считает, что жертва совершила прыжок по собственной инициативе.
Теги: кубань , лиговский проспект , падение
Категории: Новости СПб

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