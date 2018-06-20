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На Лиговском проспекте мужчины стреляли по окнам из пневматики
Сегодня, 9:39
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nastya960

На Лиговском проспекте мужчины стреляли по окнам из пневматики

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После трех выстрелов разбилось окно в доме пенсионера.

В полицию Центрального района Петербурга обратился пенсионер, который сообщил о хулиганах, стреляющих по окнам жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Главка. 

В четверг, 18 апреля, 51-летний мужчина, который живет в 44 доме по Лиговскому проспекту, рассказал, что в его окна стреляли неизвестные. После трех выстрелов его окно не выдержало и стекло треснуло. После этого полиция задержала двух мужчин с пневматическими винтовками.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее на Piter.TV: На улице Ижорского Батальона рецидивист напал на полицию с пистолетом и палкой.
Фото: Piter.TV

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Теги: лиговский проспект, пенсионер, травматика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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