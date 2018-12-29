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На Левашовском шоссе пикап улетел в кювет

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По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Днем 28 января в Курортном районе Петербурга произошла авария. По словам свидетелей, на Левашовском шоссе, недалеко от пересечения с ЗСД пикап улетел в кювет. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге и слетел на обочину. Свидетели сообщили, что в машине кроме автомобилиста никого не было. Сам он не пострадал. При этом от предложенной помощи отказался, заявив, что ждет прибытия экстренных служб.

Ранее мы писали, что более 1000 ДТП произошло в Петербурге в минувшие выходные.

Видео: Piter.TV

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Теги: авария, автомобиль улетел в кювет, дтп на левашовском шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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