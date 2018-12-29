Более 1000 ДТП произошло в Петербурге в минувшие выходные

Таким образом, в городе был установлен новый рекорд.

В минувшие выходные в Петербурге был установлен рекорд по числу ДТП. Как сообщают в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 26 и 27 января в городе произошло 1056 аварий. В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали люди, в том числе и маленькие дети.

Уточняется, что в субботу, 26 января, в ДТП пострадали 21 человек, в их числе четверо детей. Один автомобилист погиб.

В воскресенье, 27 января, во время аварии также скончался один человек. В этот же день 19 людей получили травмы разной степени тяжести, в том числе трое детей.

Последний рекорд по числу ДТП с начала года был установлен 25 января. Тогда только за одни сутки произошла 721 авария, в которой пострадали 10 человек. Причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий специалисты назвали гололедицу.

Ранее мы писали, что на Литейном мосту столкновение двух иномарок привело к затору на дороге.

Фото: pixabay.com