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Новости Выборг
Вчера, 20:43
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michusiris
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На Ленинградском проспекте, 31 в Выборге включили отопление

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Многострадальный дом по адресу Ленинградский проспект, 31 почти полностью подключен к системе отопления.

Как сообщил производственный директор подрядной организации, занимающейся капитальным ремонтом здания, на сегодняшний день в здании почти полностью включено отопление. Батареи установлены в полном объеме, протечки оперативно обнаружены и гермитизированы.

Проблему в представляют три стояка, которые нет никакой возможности включить в общий контур. Связано это с тем, что один из собственников квартир упорно не пускает строителей в свой дом, запрещая любые работы на своей территории и тем самым, фактически, оставляя без тепла почти весь свой подъезд. 

Впрочем, упирается жилец с самого начала капитального ремонта. Демонтировать старую батарею предыдущему подрядчику он также не позволил. Это, как передают его слова соседи, испортило бы недавно сделанный ремонт в квартире.

Как только удастся договориться с упертым владельцем жилья, подрядчик обещает в кратчайший срок наладить отопление. 

Видео: Piter.TV

Теги: выборг , выборгский район , фонд капитального ремонта
Категории: Выборг

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