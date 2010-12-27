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"Ласточкой" стали больше пользоваться туристы из Петербурга
Сегодня, 17:39
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Shdaria
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"Ласточкой" стали больше пользоваться туристы из Петербурга

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"Ласточка" стала больше пользоваться спросом у петербуржцев, направляющихся в Петрозаводск.

В 2017 году увеличилось количество пассажиров в поездах "Ласточка" Северо-Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания", направляющихся из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Отметка пассажиропотока перешла за черту в 281 000 человек. Это на 9 % больше аналогичного показателя за прошлый год.

Рост пассажиров связывают с увеличением количества туристов, направляющихся в Карелию и расширения деловых связей между городами. Однако стоит заметить, чтона ситуацию повлияло объединение усилий Федеральной пассажирской компании, Октябрьской железной дороги и Правительства Республики Карелия. 

Напомним, что  между Петрозаводском и Петербургом следуют утренние и вечерние "Ласточки". При этом поезд совершает три остановки: в Волховстрое, Лодейном Поле и Свири. Время в пути составляет менее 5 часов.

Фото: официальный сайт РЖД

Теги: карелия , новости петербург , новости спб , петербург , поезд ласточка
Категории: Новости СПб Лента новостей

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