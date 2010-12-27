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На Лахтинском проспекте в ДТП пострадали два человека
Сегодня, 18:24
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Rybka123
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На Лахтинском проспекте в ДТП пострадали два человека

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По факту случившегося проводится проверка.

В субботу, 25 августа, в Приморском районе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Инцидент произошел примерно в два часа дня на Лахтинском проспекте, 149.  "Фольксваген" врезался в опору освещения, а после столкнулся с проезжающим рядом "Ниссаном". В результате ДТП виновник получил тяжелые травмы, а пассажирка "Ниссана" доставлена в больницу с травмами средней тяжести.   

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com

Теги: дтп , лахтинский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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