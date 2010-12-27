На Ладожском вокзале у пассажира изъяли тысячу наркотических марок

"Филателист" из Кемерово хотел увезти с Ладожского вокзала тысячу наркотических "марок".

По сообщению транспортной полиции, на территории ладожского вокзала у одного из посетителей обнаружили запрещенный груз. “Марки” с изображением животных преступник планировал провезти на собственном теле. Для этого он приклеил их на скотч к ногам, соорудив подобие женских подвязок. Прозрачные полимерные пакеты с содержимым закрывали листы с перфорацией.

Оперативникам удалось задержать злоумышленника. Представителями власти изъята тысяча наркотических “марок”. Эксперты определили, что “марки” были покрыты диметеоксифенилом с добавлением этанамина, являющимися наркотическими веществами и запрещенными в России.

Пассажиром, пытавшимся спрятать запрещенные вещества оказался 23-летний парень. Его план состоял в том, чтобы уехать из Санкт-Петербурга в родной город Кемерово. Там он собирался сбывать товар.

В настоящее время преступник арестован. Против него открыто уголовное дело по статье за приобретение, хранение, перевозку и изготовления наркотических веществ. В случае обвинительного решения юноше грозит лишение свободы на срок до десяти лет.