На Ладожском вокзале отменили 15 бесплатных парковочных минут

Новые правила запрещают водителям бесплатно парковаться у Ладожского вокзала.

Пассажиры Ладожского вокзала сообщили, что там отсутствует возможность бесплатной парковки для пассажиров и провожающих. Информация о новых правилах размещена в объявлениях на стенах здания.

Многие водители считают, что сведения поданы некорректно: в объявлении слово “отсутствует” выделено жирным шрифтом и написано большими буквами, а словосочетание “возможность бесплатной парковки” еле заметно. Справочная служба РЖД не имеет сведений, чтобы прокомментировать данную ситуацию.