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На Ладожском вокзале отменили 15 бесплатных парковочных минут
Сегодня, 9:46
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lesjasap
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На Ладожском вокзале отменили 15 бесплатных парковочных минут

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Новые правила запрещают водителям бесплатно парковаться у Ладожского вокзала.

 

Пассажиры Ладожского вокзала сообщили, что там отсутствует возможность бесплатной парковки для пассажиров и провожающих. Информация о новых правилах размещена в объявлениях на стенах здания.

Многие водители считают, что сведения поданы некорректно: в объявлении слово “отсутствует” выделено жирным шрифтом и написано большими буквами, а словосочетание “возможность бесплатной парковки” еле заметно. Справочная служба РЖД не имеет сведений, чтобы прокомментировать данную ситуацию.

Напомним, что ранее первые 15 минут парковки были бесплатными для посетителей вокзала. 

 

Теги: бесплатно , ладожский вокзал , новые правила , парковка
Категории: Новости СПб

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