На Ладожском озере спасли мужчин на катере

У пострадавших не получалось вернуться к берегу.

На Ладожском озере 5 июня прошла спасательная операция. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сегодня в акватории Ладожского озера в районе города Сясьстрой на катере, на котором находились трое мужчин, заглох мотор. У пострадавших не получалось вернуться к берегу. К ним на помощь выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Спасатели обнаружили мужчин и доставили на берег.

Ранее был спасен упавший в Неву петербуржец. Прыжок стал результатом ссоры на Литейном мосту.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти