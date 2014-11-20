На Ладожском озере спасли мужчин на катере

На Ладожском озере 5 июня прошла спасательная операция. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Сегодня в акватории Ладожского озера в районе города Сясьстрой на катере, на котором находились трое мужчин, заглох мотор. У пострадавших не получалось вернуться к берегу. К ним на помощь выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.
Спасатели обнаружили мужчин и доставили на берег.
Ранее был спасен упавший в Неву петербуржец. Прыжок стал результатом ссоры на Литейном мосту.
Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
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