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На Ладожском озере спасли мужчин на катере
Вчера, 23:58
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На Ладожском озере спасли мужчин на катере

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У пострадавших не получалось вернуться к берегу.

На Ладожском озере 5 июня прошла спасательная операция. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти. 

Сегодня в акватории Ладожского озера в районе города Сясьстрой на катере, на котором находились трое мужчин, заглох мотор. У пострадавших не получалось вернуться к берегу. К ним на помощь выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Спасатели обнаружили мужчин и доставили на берег.

Ранее был спасен упавший в Неву петербуржец. Прыжок стал результатом ссоры на Литейном мосту. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба, сломался катер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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