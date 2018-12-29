На Кузнецова конфликт на лестничной клетке довел петербуржца до больницы

Оперативники задержали подозреваемого. Пострадавший направлен в больницу.

В Красногвардейском районе полиция задержала преступника, который решил избить местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным оперативников, жертвой оказался сосед злоумышленника по дому. В ходе конфликта 39-летний гражданин набросился на пострадавшего прямо на лестничной клетке. Инцидент произошел днем 13 января в многоэтажке по улице Кузнецова.

На данный момент 35-летний петербуржец, пострадавший от действий преступника, госпитализирован. Состояние пациента медики оценивают как тяжелое. В отношении подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

