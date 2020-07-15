На Кубани завершенно расследование уголовного дела об изнасилованной и брошенной в выгребную яму умирать девочке

Мать девочки лишили родительских прав.

В Краснодарском крае завершено расследовании уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который изнасиловал и бросил умирать в выгребную яму 9-летнюю девочку.

В Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Новокубанского района Краснодарского края.

Вечером 19 ноября поступило заявление о пропаже 9-летней девочки из хутора Родниковского. В поисках ребенка принимали участие следователи, сотрудники полиции, местные жители, волонтеры из отряда "Лиза Алерт". Благодаря четко спланированным действиям в кратчайшие сроки было установлено местонахождения ребенка.

Пропавшая девочка была обнаружена одним из полицейских в выгребной яме на территории местного дома культуры. Ребенка с сильным переохлаждением достали из ямы и срочно доставили в больницу. Позднее у ребенка выявлены характерные травмы и с учетом обстоятельств обнаружения ребенка незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Позднее появился подозреваемый в изнасиловании и покушении на убийство сосед девочки. По версии следствия, 18 ноября мужчина в пьяном состоянии увидел на детской площадке соседскую 9-летнюю девочку. Мужчина жестоко избил ребенка, а затем изнасиловал. Подумав, что девочка умерла, он бросил девочку в выгребную яму, и завалил ветками.

Уточняется, что о пропаже ребенка заявила 19 ноября бабушка девочки. Выяснилось, что мать несчастной девочки уже лишена родительских прав на другого ребенка. Сейчас женщину лишили прав и на эту дочь.

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