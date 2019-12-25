В Екатеринбурге состоялся суд над экс-полицейскими, которые в служебном автомобили изнасиловали девушку

Двое бывших полицейских приговорены к шести годам колонии общего режима, еще один - к шести с половиной годам в колонии общего режима.

В Екатеринбурге завершился суд над бывшими полицейскими по факту изнасилования девушки в служебной машине.

ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Екатеринбурга сообщает, что за "изнасилование" и "иные действия сексуального характера" двое полицейских осуждены на 6 и третий на 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Обвиняемые свою вину не признали, но следствие собрало достаточную доказательную базу в виновности подсудимых.

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 трое полицейских задержали на улице девушку 1997 года рождения. Путем угроз они ее изнасиловали и совершили другие насильственные действия сексуального характера.

Приговор в законную силу не вступил.

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