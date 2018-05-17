На Крестовском прошел смотр водной техники МЧС: вертолет спас человека

Днем 17 мая на водном пространстве вокруг Крестовского острова прошли учения службы МЧС. Экстренная служба спасения продемонстрировала готовность обеспечивать безопасность на воде.
Перед экспертной группой сотрудники ведомства забрали человека с тонущего "горящего" корабля. Спасение пришло к петербуржцу с воздуха: для этих целей использовали вертолет. Сначала нуждающегося в помощи закрепили тросами к веревке, а затем начали поднимать до того уровня, пока молодой человек не оказался на безопасном расстоянии от места происшествия. После всех мероприятий "испытателя" благополучно вернули на землю.
Видео: Piter.tv