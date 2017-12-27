Появились фото с Красноармейской, где Гелендваген влетел в дом и скорую

В Петербурге произошло жесткое ДТП. Джип Гелендваген влетел в жилой дом, задев машину скорой помощи.

Дом № 10 на Красноармейской улице стал участником ДТП. Сегодня вечером, 11 января, примерно в 18 часов, в него влетел автомобиль Гелендваген. Черный "гелик" протаранил угол дома, сильно повредив свой капот и лобовое стекло. В Сети уже появились фотографии с места ЧП. На них видно, что джип врезался в здание напротив входа в популярный супермаркет. Происшествие случилось в нескольких метрах от перекрестка с Лермонтовским проспектом.

По последним данным, перед тем, как влететь в дом, иномарка врезалась в машину скорой помощи. "Фонтанка" уточняет, что медики передвигались без пациентов внутри. При этом карета скорой помощи пострадала не так сильно, как сам Гелендваген. Подробности аварии выясняются, на место ДТП уже приехали сотрудники ГИБДД и еще одна машина с врачами.

Через час после ДТП в социальных сетях также появились фото скорой, подбитой иномаркой. Машина лишилась одной фары и получила косметические повреждения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург