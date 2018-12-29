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На Кондратьевском проспекте повышенная аварийность: за утро произошло два ДТП

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О пострадавших информации не поступало. 

Новая рабочая неделя в Петербурге началась с сильных морозов и аварий на дорогах. На Кондратьевском проспекте за утро произошло уже два ДТП. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Маршрутное такси "притерлось" к припаркованному у обочины автомобилю и теперь стоит у дороги. Многие пассажиры решили не ждать, когда разрешиться ситуация и перешли в другой общественный транспорт.

Во втором ДТП столкнулись два легковых автомобиля и практически перегородили проезд. О пострадавших информации не поступало. 

Piter.TV напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанции при плохих погодных условиях. 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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