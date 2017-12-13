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В Петербурге избили сотрудника администрации из-за ДТП
Сегодня, 12:07
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Shdaria
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В Петербурге избили сотрудника администрации из-за ДТП

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В Петербурге дорожная ссора переросла в драку.

В Санкт-Петербурге 19 февраля во время дорожного конфликта на Комендантском проспекте был госпитализирован сотрудник администрации Приморского района.

Ссора с участником ДТП перешла в драку, в результате которой пришлось вызывать на место происшествия медиков скорой помощи. У пострадавшего врачи диагностировали рваную рану четвертого пальца левой кисти. Отмечается, что сотруднику администрации предстоит домашнее лечение.

Второй участник конфликта решил скрыться с места происшествия, однако его вычислили по номеру автомобиля. Стоит отметить, что водителя уже не раз задерживали. 

Теги: дорожный конфликт , дтп спб , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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