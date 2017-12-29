На Кемеровской трассе два человека погибли в жутком ДТП

Жуткое ДТП произошло на трассе "Алтай Кузбасс" в Залесовскойм районе.
На заснеженной трассе "Ниссан Ихс Трейл" столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли на месте ДТП два человека, водитель 1974 года рождения и пассажирка 1947 года рождения. Пассажир 1946 года рождения выжил, но получил травмы.
По данному ДТП проводится проверка. На опубликованных кадрах с места трагедии видно, что дорого практически нечищеная, идет метель. Грузовик практически развернуло на трассе, а у другой обочины стоит искореженный "Ниссан".
Видео: YouTube/Любовь Суртаева