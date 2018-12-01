На Канонерском острове прошла экоакция

Неравнодушные горожане вызвались отчистить Канонерский пляж от мусора и отходов.

На Канонерском острове 2 октября состоялась экоакция, на которой петербуржцы убирали берег от мусора и отходов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Так, уборка начала в полдень, ее участники - неравнодушные горожане, которые вызвались привести канонерский пляж в порядок. Сообщается, что собранные отходы рассортируют, после чего отправят на переработку благодаря партнеру – экопроекту "Зелёнка".

Ранее волонтеры очистят Канонерский остров на чемпионате по сбору мусора.

Фото: Pexels

