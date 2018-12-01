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На Канонерском острове прошла экоакция
Сегодня, 17:25
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На Канонерском острове прошла экоакция

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Неравнодушные горожане вызвались отчистить Канонерский пляж от мусора и отходов.

На Канонерском острове 2 октября состоялась экоакция, на которой петербуржцы убирали берег от мусора и отходов. Об этом сообщает "Петербургский дневник". 

Так, уборка начала в полдень, ее участники - неравнодушные горожане, которые вызвались привести канонерский пляж в порядок. Сообщается, что собранные отходы рассортируют, после чего отправят на переработку благодаря партнеру – экопроекту "Зелёнка".

Ранее волонтеры очистят Канонерский остров на чемпионате по сбору мусора.

Фото: Pexels
 

Теги: канонерка, канонерский пляж, экоакция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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