На Калужском шоссе столкнулись 11 машин: Водителя "Рено" раздавило между фурами

В сети появилось видео с места смертельной массовой аварии.

На трассе Москва - Калуга произошла массовая авария из 11 машин.

В результате неблагоприятных погодных условий на дороге между Калугой и Москвой водитель фуры не справился с управлением и машина пошла в занос. Ехавшие во встречном направлении большегрузы не смогли вовремя среагировать. А далее пошла цепная реакция. Между двумя грузовика зажало автомобиль "Рено". Легковушку буквально расплющило. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Серьезно пострадал и водитель одного из грузовиков.

Из-за аварии участок дороги был перекрыт на несколько часов. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Видео: Telegram/Hue