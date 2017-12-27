На КАДе на ремонт будет закрыт один из съездов

Съезд №1 в сторону "Рыбакцого" закроют на одну ночь

21 января на КАДе временно для движения транспорта закроют съезд в сторону станции метро "Рыбацкое". Об этом 21 января сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Съезд №1 закроют с 23:00 21 января до 05:00 22 января для замены барьерного ограждения, поврежденного в результате ДТП, на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны.

Также отмечается, что движение в сторону метро "Пролетарская" будет осуществляться в штатном режиме.

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Организация просит использовать альтернативный маршрут движения.