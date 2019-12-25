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На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу движения
Сегодня, 9:38
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу движения

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Работы будут идти три недели.

На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны временно перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На участке будут идти работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции. С 1 по 23 сентября будет не проехать по полосе безопасности и первой полосе. Скорость движения на остальных ограничат до 50 км/час. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий. 

Водителей предупредят о проводимых работах с помощью дорожных знаков, ограждающих элементов и информации на табло. 

Кроме того, в августе и сентябре будут перекрывать две полосы на участке между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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