На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу движения

На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны временно перекроют одну полосу движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На участке будут идти работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции. С 1 по 23 сентября будет не проехать по полосе безопасности и первой полосе. Скорость движения на остальных ограничат до 50 км/час. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.
Водителей предупредят о проводимых работах с помощью дорожных знаков, ограждающих элементов и информации на табло.
Кроме того, в августе и сентябре будут перекрывать две полосы на участке между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей.
Фото: Яндекс.Карты
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