На юге КАД перекроют две полосы движения

Сначала работы будут идти на одной части дороги, потом — на другой.

На КАД на участке между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей временно перекроют две полосы для движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На путепроводе через железную дорогу Санкт-Петербург — Волхов и путепроводе через Октябрьскую железную дорогу будут менять два деформационных шва. С 17 по 31 августа будут перекрыты третья и четвертая полоса, а с 1 по 14 сентября — первая, вторая и полоса безопасности. На остальных полосах скорость ограничат до 50 км/час.

С 12 по 18 августа 2021 также будут бороться с колейностью на севере КАД.

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