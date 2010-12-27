Осторожно, водитель: на КАД перекроют две полосы у Московского шоссе

На КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения.

На кольцевой автодороге продолжаются ремонтные работы. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило о старте процедуры замены опорной части и обследования металлоконструкций КАД в районе развязки с Московским шоссе. Это означает одно: в ближайшее время рабочие серьезно ограничат движение в данном месте.

Как стало известно Piter.TV, строители перекроют сразу две полосы с 18 октября по 15 декабря. Ограничения коснутся первой и второй полосы внутреннего кольца. На соседних полосах будет введен скоростной лимит в 50 км/ч.