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Осторожно, водитель: на КАД перекроют две полосы у Московского шоссе
Сегодня, 19:07
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Butenko
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Осторожно, водитель: на КАД перекроют две полосы у Московского шоссе

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На КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения.

На кольцевой автодороге продолжаются ремонтные работы. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило о старте процедуры замены опорной части и обследования металлоконструкций КАД в районе развязки с Московским шоссе. Это означает одно: в ближайшее время рабочие серьезно ограничат движение в данном месте.

Как стало известно Piter.TV, строители перекроют сразу две полосы с 18 октября по 15 декабря. Ограничения коснутся первой и второй полосы внутреннего кольца. На соседних полосах будет введен скоростной лимит в 50 км/ч.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения.      

Пресс-служба ФКУ "Упрдор"
 
 
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Категории: Новости СПб

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