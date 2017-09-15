На КАД скопилась пробка в 14 километров

Вечером 15 сентября протяженность пробки на внешнем кольце КАД достигла 14 километров. Затор тянется от Токсовского до Выборгского шоссе.

Как сообщает "Фонтанка",вечером 15 сентября на внешнем кольце КАД скопилась огромная пробка, протяженностью 14 километров. Она тянется от Токсовского до Выборгского шоссе.



По данным "Водитель Петербурга", автомобили стоят на проспекте Энгельса, Ленинградском, Юкковском и Приозерском шоссе, также затор в районе Девяткино.



Поток движется с максимальной скоростью 7 км/ч.