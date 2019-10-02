На КАД пьяный водитель едва не сбил машины, а после вышел из салона с ножом

Видео распространилось в соцсетях.

Петербуржцы засняли на видео странное поведение автомобилиста на КАД. В вечернее время неизвестный мужчина едва не задел на трассе остальных участников движения, а после чуть не врезался в дорожные ограждения. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автомобилисты назвали нарушителя "телом". Они добавили, что после создания опасной ситуации на проезжей части мужчина остановился перед съездом к трассе "Кола" и вышел из машины. В руках у него якобы находился нож. Однако это обстоятельство уж не попало на видеозапись с места событий.

Очевидцы предположили, что водитель был в нетрезвом состоянии и пытался скрыться от ДТП. По данным петербуржцев, в его транспортном средстве отсутствовало одно из колес. Из-за неправильной езды у нарушителя лопнуло колесо.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

