Из жилого дома на Тельмана эвакуировали 50 жильцов

Очевидцы сообщили о том, что из трех парадных вывели людей на улицу из-за пожара.

Вечером 1 октября в подвальном помещении на улице Тельмана произошел пожар, жильцов дома пришлось эвакуировать. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу Тельмана, 52 поступило в 19:47. В подвале площадью 3 кв.метра загорелся мусор. Из-за случившегося 50 местных жителей пришлось вывести на улицу, обошлось без пострадавших.

По данным пресс-службы, огонь локализовали в 20:12.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения.

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